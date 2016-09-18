رئيس جامعة بنها يلتقى بأعضاء هيئة التدريس لمناقشة إستعدادات العام الدراسى

تفقد الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها كلية التربية رافقه خلالها الدكتور إبراهيم فوده عميد الكلية والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية ووحيد خلوى أمين عام الجامعة للشئون الإدارية ووكلاء الكلية واعضاء هيئة التدريس وشملت جولة رئيس الجامعة تفقد قاعات ومدرجات الدراسة والمحاضرات وبعض الوحدات والمنشات الجديدة بالكلية كما تفقد رئيس الجامعة امتحان الدبلوم المهنى بالكلية واستمع الى أراء الطلاب حول الامتحانات

كما عقد رئيس الجامعة اجتماعا موسعا مع قيادات الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام واعضاء هيئة التدريس لبحث خطة العمل والإستعدادات للعام الدراسى الجديد مؤكدا أنه يسعى لاستكمال اعمال التطوير وتحديث المناهج الدراسية و المعامل والمنشات والتوسع فى البرامج والتخصصات والاقسام العلمية والكليات الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل

وشدد القاضى على ضرورة الإستفادة من التطورات والإمكانيات البشرية والعلمية المتاحة بالكلية لخدمة العملية التعليمية فضلا عن التوسع فى إنشاء مراكز التدريب الفاعلة وتبنى أفكار تساعدنا على العمل والإنتاج لخدمة الوطن خاصة واننا نمر بظروف إقتصادية صعبة وهناك تحديات كثيرة تواجههنا مؤكدا أنه لامكان للمقصرين فى العمل داخل الجامعة ومن سيعمل بكفاءة سيتم تحفييزه

كما أكد رئيس الجامعة على العمل والتكاتف والإنتاج لإيجاد فرص عمل للشباب ورعاية الطلاب الغير قادرين والمتعثرين فى سداد المصروفات والاهتمام بالكتاب الجامعى والمادة العلمية التى يحتويها وعدم فرضه على الطلاب وإلزامهم بشرائه مضيفا بانه جارى العمل على إصدار قرار من مجلس الجامعة بتخصيص يومى الجمعة والسبت محاضرات لطلاب الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة تيسيرا على الطلاب مع الالتزام باللوائح الجامعية والحفاظ على وقت الطالب والمستوى العلمى للخريج

كما استمع القاضى لمناقشات أعضاء هئئة التدريس بالكلية ومطالبهم حول إعادة النظر فى محاضرات طلاب الكلية بكلية العلوم بسبب تأخيرها وإقامة معامل حديثة للكلية وكذلك انشاء مبنى جديد لخدمة الطلاب واعضاء هيئة التدريس وتركيب أسانسيرات تيسرا على الاساتذة وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة واكد رئيس الجامعة بانه سوف يتم دراستها والعمل على حلها وفقا للإمكانيات المتاحة وما فيه صالح الجامعة

من جانبه قال الدكتور ابراهيم فوده عميد كلية التربية بان الكلية قد انتهت من الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد لاستقبال ما يقرب من 10 الاف طالب والانتهاء من اعمال الصيانة وتجهيز الجداول الدراسية واعلانها للطلاب فضلا عن وضع النشاط الطلابى للعام الجديد