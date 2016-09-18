وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف ملاك يوسف، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم، الأحد، لاستقبال العبارة "املنة" وعلى متنها 2000 راكب والعبارة الرياض وعلى متنها 644 راكبا و5 شاحنات و6 سيارات، كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 816 راكب و229 سيارة و1 شاحنة والسفينة "الحرية" وعلى متنها 77 شاحنة و8 ركاب.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة JASCO CHANG ZHOU وعلى متنها 23 ألف طن فحم قادمة من الكويت والعبارة مسرة وعلى متنها 333 راكبا و21 شاحنة و10 سيارات، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة.

وأكد ملاك أن ميناء الغردقة يستقبل اليوم العبارة القاهرة وعلى متنها 1127 راكبا كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 553 راكبا و135 سيارة والعبارة لابسبس وعلى متنها 68 راكبا من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة سينا وعلى متنها 86 راكبا و37 شاحنة و1 سيارة و1 باص جيت كما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 315 راكبا و40 سيارة و10 شاحنات.