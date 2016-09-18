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الإليزيه: لقاء بين هولاند والسيسى الثلاثاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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الإليزيه: لقاء بين هولاند والسيسى الثلاثاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الإليزيه: لقاء بين هولاند والسيسى الثلاثاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

>باريس (أ ش أ)

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند والرئيس عبد الفتاح السيسى سيعقدان بعد غد، الثلاثاء، جلسة مباحثات على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التى من المتوقع أن تتناول العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها عملية السلام فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

 

ويرافق الرئيس هولاند خلال زيارته- التى ستبدأ غدا ولمدة يومين- وفد وزارى يضم وزير الخارجية جون مارك إيرولت ووزيرة البيئة والطاقة والبحر سيجولين رويال، ورئيسة الدورة الـ21 لقمة المناخ.

من ناحية أخرى، أفاد الإليزيه بأن الرئيس هولاند سيلتقى أيضا الثلاثاء -على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- المنسق العام للهيئة العليا للمعارضة السورية رياض حجاب، ورئيس وزراء لبنان تمام سلام ورئيس نيجيريا محمد بوخارى والرئيس الإيرانى حسن روحانى، بالإضافة إلى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء العراقى حيدر العبادى وعدد من القادة الآخرين.

على جانب آخر، من المقرر أن يتسلم الرئيس الفرنسى بنيويورك غدا الاثنين جائزة "رجل الدولة لهذا العام" من قبل مؤسسة أمريكية.

 

 

 


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