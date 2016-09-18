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إدارة التجنيد والتعبئة تصمم موقع إلكترونى لتيسير الإجراءات على المجندين

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إدارة التجنيد والتعبئة تصمم موقع إلكترونى لتيسير الإجراءات على المجندين إدارة التجنيد والتعبئة تصمم موقع إلكترونى لتيسير الإجراءات على المجندين

>كتب زكى القاضى

أكد اللواء محيى الدين كمال مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أنه بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على   الإنترنت  يوضح  الخدمات  والتيسيرات  التى تهم الشباب  المقبل على التجنيد  من جميع الفئات.

وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم الأحد، أن الموقع يقدم أيضا الخدمات  التى تهم الشباب  والمواطنين، سواء  المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى. 

 

http://tagged.

Afmic.Gov. eg

 

ويوجد موقع للبريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة  الانترنت 

 

Tagneed@mod.Gov. eg

 

وذلك للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشباب المصرى المقيم فى الخارج

 


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