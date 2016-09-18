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ننشر إجراءات التجنيد للدارسين بالخارج.. وإدارة التعبئة: تستغرق 20 دقيقة

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ننشر إجراءات التجنيد للدارسين بالخارج.. وإدارة التعبئة: تستغرق 20 دقيقة ننشر إجراءات التجنيد للدارسين بالخارج.. وإدارة التعبئة: تستغرق 20 دقيقة

>كتب زكى القاضى

أكد اللواء محيى الدين عبد العليم، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، أن هناك إجراءات لتيسير التجنيد على الطلبة الدارسين فى الخارج، من خلال اختصار الدورة المستندية لتأجيل تجنيدهم فى مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، لتبسيط الإجراءات الخاصة بهم.

 

وقال مدير إدارة التجنيد على هامش الموتمر الصحفى الذى أقيم اليوم الأحد، أنه على الطالب وولى الأمر التقدم بالنموذج ٢ جند معتمد ومختوم من الإدارة العامة للبعثات من مجمع خدمة المواطنين بأدارة التجنيد

 

وذلك لاتخاذ إجراءات تأجيل تجنيد الطالب الدارس بالخارج بعد تحديد موقفه وإصدار قرار بذلك، بدلا من توجه الدارس أو ولى الأمر إلى منطقة التجنيد لاستصدار قرار تأجيل الدراسة.

 


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