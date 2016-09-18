وزير التموين طرح مناقصة عالمية للقمح المستورد غدا

أعلن محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، فى بيان صحفى ، عن طرح مناقصة عالمية غدا لإستيراد القمح للهيئة العامة للسلع من أى منشأ وذلك بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتين التى تم الاعلان عنهم بعد تغير مواصفات وشروط التوريد.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية ألغت المناقصتين السابقتين بسبب توقف الموردين عن التقدم بعد قرار وزير الزراعة منع استيراد القمح الذى يحتوى على أى نسبة من فطر الأرجوت ، وأن يكون خالى تماما من هذا الفطر ، رغم أن المواصفات القياسية العالمية تتيح السماح للاستيراد من كافة الدول لسلعة القمح بنسبة فطر 05.% وفقا لمنظمة الأغذية للأمم المتحدة الفاو