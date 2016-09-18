الوادي الجديد تنظم مسابقة لاختيار ملكات جمال «البلح»

صرحت الدكتورة نهى مفتي مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، بأنه سيتم تنظيم مسابقه ملكة جمال البلح بالوادي الجديد لعام 2016 وذلك يوم 24/9 /2016 على مسرح ديوان المحافظة، وذلك على هامش مهرجان التمور الثالث والتى تنظمه محافظة الوادى الجديد يومى 24وحتى 25 من سبتمبر الجاري.

وأضافت أن لجنة تحكيم الملكات مكونة من أساتذة الجامعة من أسيوط، ومتخصصين في الأزياء، وفنانين، برئاسة الدكتورة نجوى واعر.

وأوضحت أن أزياء الملكات تحمل الطابع الوادي مع دخول منتج البلح ومشتملاته في العرض، على أن يتم تتويج الملكات اليوم الثاني على مسرح هيبس، مؤكدة أن عدد المتقدمين للمسابقة 100 ملكة جمال، وبعد التصفيات أصبحوا 11 ملكة، يتم اختيار خمس ملكات ووصيفة واحدة، وذلك تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد.