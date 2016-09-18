أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الوادي الجديد تنظم مسابقة لاختيار ملكات جمال «البلح»

Google+ Print
الوادي الجديد تنظم مسابقة لاختيار ملكات جمال «البلح» الوادي الجديد تنظم مسابقة لاختيار ملكات جمال «البلح»

صرحت الدكتورة نهى مفتي مدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، بأنه سيتم تنظيم  مسابقه ملكة جمال البلح بالوادي الجديد لعام 2016  وذلك  يوم 24/9 /2016 على مسرح ديوان المحافظة، وذلك على هامش مهرجان التمور الثالث والتى تنظمه محافظة الوادى الجديد يومى 24وحتى 25 من سبتمبر الجاري.

وأضافت أن  لجنة تحكيم الملكات مكونة من أساتذة الجامعة من أسيوط، ومتخصصين في الأزياء، وفنانين، برئاسة الدكتورة نجوى واعر.

 

وأوضحت  أن  أزياء الملكات تحمل الطابع الوادي مع دخول منتج البلح ومشتملاته في العرض، على أن يتم تتويج الملكات اليوم الثاني على مسرح هيبس، مؤكدة أن عدد المتقدمين  للمسابقة  100 ملكة جمال، وبعد التصفيات أصبحوا 11 ملكة، يتم اختيار خمس ملكات ووصيفة واحدة،  وذلك تحت  رعاية  اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى  الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا