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«أوباما»: عدم التصويت لـ«كلينتون» إهانة لشخصي

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«أوباما»: عدم التصويت لـ«كلينتون» إهانة لشخصي «أوباما»: عدم التصويت لـ«كلينتون» إهانة لشخصي

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

اعتبر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عدم التصويت للمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، بمثابة “إهانة” لشخصه.

وقال أوباما إن كلينتون لديها القدرة على مواصلة الانجازات التي حققها خلال فترتي ولايته، وإنه سيعتبر عدم التصويت لصالح كلينتون “إهانة” لشخصه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال مؤتمر “كتلة النواب السود في الكونغرس الأمريكي”، الذي أقيم بمركز “والتر واشنطن” للمؤتمرات، وتخلله تقديم “جائزة الريادة” لكلينتون.

وانتقد الرئيس الأمريكي، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ، معتبراً أنه “يحارب الحقوق المدنية والمساواة، ولم يهتم بالطبقة العاملة إطلاقًا طوال حياته”.

من جهتها، امتدحت كلينتون، خلال كلمة لها بالمؤتمر، مكانة أوباما بالنسبة للولايات المتحدة، ووصفته بـ”الأمريكي العظيم”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت كلينتون “لا يمكننا أن نترك ميراث أوباما بين يدي شخصية لا تعرف قيمته، وتحمل رؤية انفصالية من شأنها أن تقود الولايات المتحدة إلى الوراء”، في إشارة إلى منافسها الجمهوري ترامب.

ويتوجه ملايين الأمريكيين يوم 8 نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار خليفة أوباما في البيت الأبيض، وتنطلق المناظرات التلفزيونية بين ترامب وكلينتون في 26 سبتمبر الجاري بجامعة “هوفسترا” بولاية نيويورك.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي، أجرته شركة (CNN/ORC) في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدّم دونالد ترامب، على منافسته هيلاري كلينتون بفارق نقطتين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، التي نشرت قبل عشرة أيام، حصول ترامب على نسبة 45٪ من أصوات الناخبين، فيما تجمد رصيد كلينتون عند 43٪.

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