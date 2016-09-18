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تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

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تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية – أرشيفية

استهلت البورصة المصري تعاملات الأحد – أول جلسات الأسبوع – على تراجع، متأثرة بمبيعات المتعاملين العرب، وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.08 % ليسجل 7972.92 نقطة.

وفقد مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.1 % ليبلغ مستوى 7994.5 نقطة، وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.04 % ليبلغ مستوى 356.42 نقطة.

كما تراجع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا عند اغلاقه السابق حول 0.06% مسجلاً 808.14 نقطة، ونجا مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية وصعد 0.04 % مسجلاً 1351.48 نقطة.

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