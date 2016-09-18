بدء التصويت في انتخابات “الدوما” بموسكو ومناطق الشطر الأوروبي

فتحت مراكز الاقتراع في روسيا أبوابها أمام الناخبين للتصويت في موسكو والشطر الأوروبي بانتخابات مجلس النواب “الدوما”, وذلك بعد أن بدأ التصويت في شرق البلاد قبل 9 ساعات من انطلاقه في غربها بسبب فارق التوقيت.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن 3,5 ألف مركز انتخابي في موسكو قد فتح أبوابه أمام الناخبين, بحضور المراقبين الحزبيين والمستقلين, للوقوف على سير التصويت واستثناء أي اتهامات قد تكيلها القوى السياسية المتنافسة لبعضها بعد انقضاء الانتخابات.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا 95 ألفا, بما يتيح التصويت لأكثر من 110 ملايين ناخب .

يذكر أن انتخابات “الدوما” – التي تشهدها روسيا اليوم – هي السابعة من نوعها في روسيا الاتحادية, بعد أن نظمت أول انتخابات لمجلس “الدوما” بروسيا في ديسمبر عام 1993, وذلك منذ حله في أعقاب ثورة أكتوبر سنة 1917.

أ ش أ