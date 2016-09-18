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“أبومازن” يجدد تأييده للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول السلام

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“أبومازن” يجدد تأييده للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول السلام “أبومازن” يجدد تأييده للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول السلام

الرئيس الفلسطيني – محمود عباس أبو مازن

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد تأييده للمبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام وذلك خلال قمة دول عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا، مؤكدا ضرورة تحديد موعد للمؤتمر.

 وبحسب فرانس برس أضاف عباس -أمام عدد من زعماء الدول والوفود المشاركة- أنه يواصل العمل مع فرنسا والأطراف العربية والأوروبية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لعقد المؤتمر الدولي للسلام، وخلق آلية مواكبة جديدة للمفاوضات، بحسب ما أوردت وكالة وفا للأنباء.وأكد عباس ضرورة وضع “جداول وأسقف زمنية محددة لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه، وصولا لنيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله”، مشيرا الى أن “التعنت الإسرائيلي” هو السبب في انهيار المحادثات.

ومحادثات السلام متوقفة منذ انهيار المبادرة الأمريكية في أبريل 2014.

وفي باريس خلال يونيو الماضي أيد 30 ممثلا عن الدول العربية والغربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بنهاية العام.

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