مطار شرم الشيخ يستقبل 2645 سائحا على متن 37 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى 37 رحلة دولية، اليوم الأحد على متنها 2645 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب، فيما غادر المطار 3464 آخرين.

وأكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 42% ، ودهب 89% ، وطابا 23% ، ونوبيع 80% ، وسانت كاترين 11% ، والنسبة العامة 40% ، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 21 رحلة دولية طيران على متنها 1399سائحًا من مختلف الجنسيات، و16 رحلة داخلية على متنها 1246سائحًا مصريًا، بإجمالى 2645 سائحًا.

فيما غادر مطار شرم الشيخ 16 رحلة على متنها 1414سائحًا مصريا، و21 رحلة دولية، على متنها 2060 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.