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ضبط كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر داخل محل بدون تراخيص فى السويس

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ضبط كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر داخل محل بدون تراخيص فى السويس ضبط كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر داخل محل بدون تراخيص فى السويس

>السويس - سيد نون

تمكنت مباحث شرطة الآداب بمديرية أمن السويس، من ضبط أحد المحال لبيع الخمور مجهولة المصدر وتعمل فى بيع الخمور بدون ترخيص.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من المقدم خالد عبدالناصر رئيس مباحث الآداب، بورود معلومات بقيام أحد ببيع مواد كحلية وإدارة محل لبيع الخمور بدون ترخيص.

وبقيام المقدم خالد عبدالناصر والنقيب عمر مطاوع بمباحث الآداب، بشن حملة على محل بيع الخمور، تم القبض على المتهم "محمود. أ. ط" وبحوزته كمية كبيرة من زجاجات الخمور.

حرر محضر بالواقعة وجارٍ التحقيق بالنيابة العامة بالسويس والاستماع إلى أقوال المتهم.

 


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