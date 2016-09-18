القوى العاملة: بدء قبول أوراق الراغبين في العمل بالكويت

بدأت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، ولمدة 10 أيام في قبول طلبات راغبي العمل بالكويت علي 266 فرصة عمل في 3 شركات برواتب مجزية، فضلاً عن مزايا توفير السكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وصرح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن شركة “بوليجونز” للتجارة العامة والمقاولات، طلبت 200 فرصة عمل لمهن حداد، ونجار مسلح، وبناء، ومساح، وفورمجي، وعامل حفر، وسائق عام، ولا يشترط لهذه المهن وجود مؤهل، بشرط توافر خبرة 10 سنوات، والسن من 25 إلي 35 سنة، والراتب 130 دينارا كويتيا، بالإضافة إلي مزايا توفير المواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي .

وأضاف الوزير أن شركة “المد الأخضر”، طلبت 40 فرصة عمل لمهنتي سائق نقل ثقيل رخصة قيادة درجة أولى، وسائق معدات ثقيلة رخصة إنشائية، والخبرة من 7 إلي 10 سنوات، والسن تحت 50 سنة، والراتب 140 دينارا بالإضافة إلي 40 دينارا بدل سكن، فضلاً عن مزايا المواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي .

أما شركة “منشأة”، تطلب 26 فرصة عمل لمهن نجار مخطط، وبناء، وحداد، ولا يشترط مؤهل، والخبرة 3 سنوات، والسن من 23 إلي 40 سنة، والراتب 150 دينارا، بالإضافة إلى مزايا توفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي .