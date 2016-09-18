طائرات التحالف العربي تقصف مواقع للمليشيات الحوثية في ذمار باليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربى في الساعات الأولى اليوم مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح في محافظة ذمار اليمنية التي تبعد حوالى 100 كيلومتر جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكر مركز ذمار الاعلامى التابع للمقاومة (المؤيدة للجيش اليمني) في المحافظة أن الطائرات استهدفت مخازن للأسلحة والذخيرة في استاد مدينة ذمار الذى تتخذه المليشيات مقرا لها مما أدى إلى وقوع انفجارات قوية في المكان وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

ومن ناحية أخرى أوضح المركز أن سيارات إسعاف تابعة لمليشيات الحوثيين تصل إلى مدينة ذمار من محافظة البيضاء تحمل ضحايا المعارك التي تدور بين المليشيات وقوات المقاومة في محافظة البيضاء المجاورة لذمار … ونقل عن مصادر طبية في المدينة أن 9 جثث وأكثر من 13 جريحا وصلوا أمس الى مستشفيات المحافظة من البيضاء .

وأضاف أن ناقلات تابعة للمليشيات شوهدت على طريق ذمار ? رداع بالمحافظة وعليها دبابة ومدرعتان تم إعطابها في المعارك في البيضاء .

يذكر أن قوات الجيش اليمنى والمقاومة المؤيدة له كانت قد فتحت جيهة جديدة في محافظة البيضاء لاستعادتها من المليشيات , وتصاعدت المعارك خلال الأيام الثلاثة الماضية وتكبدت المليشيات خسائر كبيرة .

وتتمتع محافظة البيضاء بأهمية استراتيجة لكونها تتوسط 7 محافظات يمنية فمن الغرب تجاور محافظتى إب وذمار معقل المليشيات وسط اليمن , ومن الجنوب تجاور محافظات الضالع ولحج وأبين الجنوبية والتي تسيطر عليها قوات الشرعية , ومن الشرق محافظة شبوة الجنوبية , ومن الشمال محافظة مأرب الشمالية وهما محافظتان غنيتان بالنفط وتسيطر عليهما القوات الشرعية وبتأمينها سيتم تأمين كل المحافظات الجنوبية المجاورة له.

أ ش أ