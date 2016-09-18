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20 نائبًا يرافقون السيسي لحضور فعاليات دورة الأمم المتحدة

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20 نائبًا يرافقون السيسي لحضور فعاليات دورة الأمم المتحدة 20 نائبًا يرافقون السيسي لحضور فعاليات دورة الأمم المتحدة

الرئيس-عبدالفتاح-

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، 20 عضواً بمجلس النواب، متوجهين إلى نيويورك على متن طائرة للطيران، لمرافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حضوره فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ويضم الوفد البرلمانى النائب عبد الرحيم على عضو لجنة الشئون العربية، ود. مى البطران رئيس لجنة الاتصالات، والنائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات، وخالد يوسف عضو لجنة الثقافة والإعلام، وداليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، ود. عماد جاد، والنائب إيليا ثروت باسيلى، والنائب نادر مصطفى.

كما يضم الوفد البرلمانى النائب هشام الشطورى عن حزب الشعب، والنائبة نبيل بولس شنودة، والنائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية، وإيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية.

ويشمل الوفد سحر طلعت رئيس لجنة السياحة، وسولاف درويش عضو لجنة الشئون العربية، النائبة نشوى الديب، وكريم درويش عضو لجنة العلاقات الخارجية، وكريم سالم عضو لجنة الثقافة والإعلام، وصلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحريه وعضو لجنة الشياب والرياضة، وعلى بدر عضو لجنة الثقافة والإعلام.

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