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بريطانيا تطلق حملة دولية لمحاكمة متشددي داعش

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بريطانيا تطلق حملة دولية لمحاكمة متشددي داعش بريطانيا تطلق حملة دولية لمحاكمة متشددي داعش

وزير الخارجية البريطاني – بوريس جونسون

قال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي في بيان إن بريطانيا ستطلق حملة عالمية لمحاكمة متشددي تنظيم داعش يوم الاثنين وهو اليوم الأول من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب رويترز أضاف البيان أن بريطانيا ستقود الحملة التي تطلق عليها “تقديم داعش للعدالة”.

وسوف تطلق بريطانيا الحملة خلال لقاء يستضيفه وزير خارجيتها بوريس جونسون ويشارك في استضافته وزيرا خارجية العراق وبلجيكا والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني والناشطة نادية مراد باسي طه.

وقال جونسون “سوف تسعى هذه الحملة العالمية إلى تحقيق العدالة لكافة ضحايا داعش وحشد صفوف المجتمع الدولي تصديا لجهود داعش في زرع الفرقة والكراهية.”

وقال البيان إن بريطانيا ستدعو الأمم المتحدة للاضطلاع بإدارة هذه القضية بالإضافة للمطالبة بالتحرك لجمع وحفظ الأدلة على “الجرائم التي يرتكبها إرهابيو داعش.”

وتشارك بريطانيا في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش  في العراق وسوريا.

 

 

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