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الإليزيه: لقاء بين أولاند والسيسي الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

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الإليزيه: لقاء بين أولاند والسيسي الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الإليزيه: لقاء بين أولاند والسيسي الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أرشيفية

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند و الرئيس عبد الفتاح سيعقدا بعد غد الثلاثاء جلسة مباحثات على هامش أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

كما أعلن القصر أن الرئيس الفرنسي سيلقي كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة في تمام الحادية عشرة صباحا بتوقيت نيويورك خلال اليوم ذاته.

ويلتقي أولاند أيضًا بكل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الإيراني حسن روحاني، ومنسق الهيئة العليا للمعارضة السورية رياض حجاب ورئيس الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة.

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