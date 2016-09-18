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تناول عصائر التوت البرى والبنجر والليمون يحمى الكلى من الحصوات

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تناول عصائر التوت البرى والبنجر والليمون يحمى الكلى من الحصوات تناول عصائر التوت البرى والبنجر والليمون يحمى الكلى من الحصوات

> نهى طارق

المسالك البولية هى الجزء المسئول عن إزالة النفايات والسوائل الزائدة، تبدأ هذه العملية من الكليتين والتى تخرج وتستخلص زوائد الجسم والتى يمر عبر أنابيب رقيقة من العضلات (الحالب) إلى المثانة، ثم يتخلص الجسم منها، ووفقاً للدراسات فإن المعدل الطبيعى لإنتاج البول هو ما بين لتر أو لترين، وذلك وفقا لما نشره موقع New Health Advisor. توجد العديد من المشروبات التى تساعد على حماية الكلى من الحصوات ومنها:

 

 

1-  عصير التوت البرى

ويقول العديد من خبراء الصحة إن الأدلة العلمية تؤكد أن تناول عصير التوت البرى يوميا يقلل من احتمال عدوى المسالك البولية، كما أن له تأثيرا وقائيا على النساء الذين هم عرضة لعدوى المسالك البولية.

فعصير التوت البرى لديه العديد من الخصائص التى لها تأثير إيجابى على الصحة، فهو يحتوى على عناصر مهمة مثل حمض الساليسيليك والذى له خصائص مضادة للأكسدة، كما أن الدراسات تؤكد أن هذا العصير يحسن صحة القلب، كما أنه مفيدة للحفاظ على الكلى لتعمل بشكل طبيعى.

 

2-  عصير البنجر

يحتوى البنجر على عنصر غذائى مهم يسمى البيتين. فهو يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة، والتى تساعد على منع عدوى المسالك البولية.

 

3-  عصير الليمون

من أهم العصائر المفيدة للكلى، فمن المعروف أنه يزيد من مستويات السيترات فى البول. وقد ثبت أنه يمنع ظهور الحصوات فى الكلى، كما أنه يمنع التفاعل مع  المعادن الأخرى فى الكلى التى لها دور فى تشكيل البلورات التى قد تؤدى إلى ظهور حصوات الكلى.


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