أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بعد طلبها الطلاق للبحث عن الحب.. زوجة تخلع زوجها الثالث للبحث عن آخر

Google+ Print
بعد طلبها الطلاق للبحث عن الحب.. زوجة تخلع زوجها الثالث للبحث عن آخر بعد طلبها الطلاق للبحث عن الحب.. زوجة تخلع زوجها الثالث للبحث عن آخر

>كتبت ــ أمانى الأخرس

"اكتشفت أن الأهم من الحب هو الإحساس بالأمان، لكن للأسف بعد ما خسرت بيتى وبناتى، وأصبحت مطلقة، وتركت بناتى يعانين مع زوجة الأب".

 

 وأضافت: تزوجت وأنجبت طفلتين، ولأننى لم أكن أحمل أى مشاعر حب لزوجى رغم أنه كان يفعل الكثير من أجلى، قررت الانفصال والبحث عن رجل أحبه.

 

وأوضحت "جنات":بعد عدة شهور من طلاقى قابلت حبى القديم وتحركت مشاعرى من جديد، وبدأت أتنفس الحياة، وقررنا الزواج، وبالفعل تزوجنا ووجدت قلبى الحزين يصرخ فرحا وشوقا وانتظارا له وأنجبت منه طفلة، ولكن الحياة لا تعطى كل شىء  - قالت "جنات"- :فقد كان حبيبى القديم تزوج وأنجب منذ عدة سنوات وعلمت  زوجته بأننى تزوجته فحولت حياتنا إلى مأساة، ومن هنا بدأ يهملنى كى لا يخسر بيته الأول، ولأنه يعلم أنى أحبه ولا أستطيع التخلى عنه طلقنى لإرضاء أهله، ومع ذلك انتظرت عودتنا سرا فلم أكن أتخيل حياتى بدونه.

 

واختتمت جنات حديثها: صدمتنى ضعف شخصيته لإرضاء الجميع على حساب سمعتى وتركى للقيل والقال، حيث طمع فى كل من حولى حتى أصدقائه، ومنهم من طلبنى للزواج  ومنهم من حاول التعدى عليا جنسيا، وفى غضون ذلك ظهر رجل جديد فى حياتى علمت أنه كان يبحث عنى منذ أشهر، وعندما أبلغته بأنى عدت لزوجى سرا فحزن ولكنه لم ييأس فزار أسرتى وطلب الزواج منى رغم علمه بأننى متزوجة.

 

واستطردت"جنات": قررت أن أحكم عقلى وأتزوج بصورة طبيعية وأمام الجميع دون حساب لأحد، وتابعت: وفر لى هذا الرجل  شقة عشت بها مع أمى وبناتى، ولأنى حذرت زوجى من أنه فى حال ما إذا فقدت مشاعرى تجاهه فلن يكون أمامه إلا أن يطلقنى، وبالفعل طلبت منه الطلاق فرفض ما دفعنى إلى الانفصال عنه خلعا فى دعوى حملت  رقم ٢٧٨٦ لسنة 2016.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365