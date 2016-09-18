أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيسي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في أعمال الدورة 71 للأمم المتحدة

Google+ Print
السيسي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في أعمال الدورة 71 للأمم المتحدة السيسي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في أعمال الدورة 71 للأمم المتحدة

الرئيس عبد الفتاح

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة صباح اليوم الأحد الى نيويورك في زيارة تستغرق اربعة أيام يشارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ويلقى السيسى كلمة أمام الجمعية العامة بعد غد الثلاثاء يتناول فيها مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وموقف مصر إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويشارك الرئيس في عدد من الاجتماعات المهمة بالأمم المتحدة على رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط يوم الأربعاء المقبل والتي ستركز على الوضع في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين.

ويترأس السيسي قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، كما يترأس اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

ويجري الرئيس لقاءات مهمة على هامش مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا والعاهل الاردني والرئيس الفلسطيني واعضاء من الكونجرس وشخصيات مؤثرة في الحزبين الديمقراطي والجمهوري وهيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية ودونالد المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية .

كما يلتقى الرئيس مع عدد من رؤساء كبري الشركات الامريكية ومن بينها شركة “جنرال اليكتريك” ومع مجلس رجال الاعمال المصري الامريكي واعضاء غرفة التجارة الامريكية لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى