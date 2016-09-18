السيسي يغادر إلى واشنطن للمشاركة في أعمال الدورة 71 للأمم المتحدة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة صباح اليوم الأحد الى نيويورك في زيارة تستغرق اربعة أيام يشارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

ويلقى السيسى كلمة مصر أمام الجمعية العامة بعد غد الثلاثاء يتناول فيها مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وموقف مصر إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويشارك الرئيس في عدد من الاجتماعات المهمة بالأمم المتحدة على رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط يوم الأربعاء المقبل والتي ستركز على الوضع في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين.

ويترأس السيسي قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، كما يترأس اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

ويجري الرئيس لقاءات مهمة على هامش مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا والعاهل الاردني والرئيس الفلسطيني واعضاء من الكونجرس وشخصيات مؤثرة في الحزبين الديمقراطي والجمهوري وهيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية ودونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية .

كما يلتقى الرئيس مع عدد من رؤساء كبري الشركات الامريكية ومن بينها شركة “جنرال اليكتريك” ومع مجلس رجال الاعمال المصري الامريكي واعضاء غرفة التجارة الامريكية لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.