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التموين : تغيير رئيسي «القابضة للصوامع» و«جهاز تنمية التجارة الداخلية»

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التموين : تغيير رئيسي «القابضة للصوامع» و«جهاز تنمية التجارة الداخلية» التموين : تغيير رئيسي «القابضة للصوامع» و«جهاز تنمية التجارة الداخلية»

محمد علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية – أرشيفية

أصدر محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتغيير رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
> وأكد مصيلحي – خلال البيان الصادر اليوم الأحد – أن القرار يأتي في إطار إتاحة الفرصة لقيادات أخرى، لتقديم المزيد من التطوير والتقدم داخل شركات وهيئات الوزارة.

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