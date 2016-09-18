التموين : تغيير رئيسي «القابضة للصوامع» و«جهاز تنمية التجارة الداخلية»

أصدر محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتغيير رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

> وأكد مصيلحي – خلال البيان الصادر اليوم الأحد – أن القرار يأتي في إطار إتاحة الفرصة لقيادات أخرى، لتقديم المزيد من التطوير والتقدم داخل شركات وهيئات الوزارة.