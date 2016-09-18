أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا.. عودة أول أفواج حج القرعة

Google+ Print
غدًا.. عودة أول أفواج حج القرعة غدًا.. عودة أول أفواج حج القرعة

حجاج_أرشيفية

أعلن الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، بدء عودة أول فوج من حجاج القرعة إلى القاهرة غدًا الإثنين، بعد انتهائهم من آداء مناسك الحج.

وأوضح اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية – فى تصريح اليوم الاحد – أن أول فوج من حجاج القرعة سيغادر غدا الأراضى المقدسة عبر مطار جدة الدولى، فيما سيغادر أول فوج المدينة المنورة عائدا بسلامة الله الى ارض الوطن يوم الخميس المقبل.

وأشار اللواء ماهر الى أنه تم رفع درجات الاستعداد بمكتب بعثة القرعة بمطار جدة الدولي; لاستقبال حجاج البعثة وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم.

وفى السياق ذاته، أعلن ماهر ، وصول أول فوج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، وذلك عقب انتهائهم من آداء مناسك الحج، مشيرا إلى أنهم سيمضون 5 أيام بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا