غدًا.. عودة أول أفواج حج القرعة

أعلن الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، بدء عودة أول فوج من حجاج القرعة إلى القاهرة غدًا الإثنين، بعد انتهائهم من آداء مناسك الحج.

وأوضح اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية – فى تصريح اليوم الاحد – أن أول فوج من حجاج القرعة سيغادر غدا الأراضى المقدسة عبر مطار جدة الدولى، فيما سيغادر أول فوج المدينة المنورة عائدا بسلامة الله الى ارض الوطن يوم الخميس المقبل.

وأشار اللواء ماهر الى أنه تم رفع درجات الاستعداد بمكتب بعثة القرعة بمطار جدة الدولي; لاستقبال حجاج البعثة وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم.

وفى السياق ذاته، أعلن ماهر ، وصول أول فوج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، وذلك عقب انتهائهم من آداء مناسك الحج، مشيرا إلى أنهم سيمضون 5 أيام بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.