كوريا الجنوبية تفتتح رسميا بعثة دبلوماسية في أربيل

قال مسؤولون في سيئول السبت، إنه وفي خطوة لتعزيز العلاقات مع المنطقة الكردية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين الكوريين الجنوبيين ورجال الأعمال المقيمين هناك أنشأت كوريا الجنوبية بعثة دبلوماسية رسمية في مدينة اربيل بشمال العراق .

وبحسب يونهاب الكورية الجنوبية قال مسؤولون في وزارة الخارجية إن سيئول قامت بتعديل القوانين ذات الصلة في 22 أغسطس لرفع مكانة مكتب الاتصال في المدينة إلى مستوي القنصلية.

وكانت سيئول تدير مكتب للاتصال في أربيل منذ اكتوبر عام 2014 لدعم الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون في المدينة.

والقنصلية الجديدة، وهى ملحقة بالسفارة الكورية الجنوبية في العراق، ستكون مسؤولة عن اربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة ،والمناطق الأربع تقع تحت إدارة حكومة إقليم كردستان.

ويقول مراقبون إن البعثة الجديدة سوف تساعد على تعزيز الخدمات الدبلوماسية لنحو 100 كوريا جنوبيا في المنطقة الكردية.