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الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: عودة أول أفواج حجاج القرعة إلى القاهرة غدا

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الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: عودة أول أفواج حجاج القرعة إلى القاهرة غدا الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: عودة أول أفواج حجاج القرعة إلى القاهرة غدا

أرشيفية

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، بدء عودة أول فوج من حجاج القرعة إلى القاهرة غدا الإثنين، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج.

وأضاف اللواء ماهر إن أول فوج من حجاج القرعة سيغادر غدا الأراضى المقدسة عبر مطار جدة الدولى، فيما سيغادر أول فوج المدينة المنورة عائدا بسلامة الله الى ارض الوطن يوم الخميس المقبل.

وأشار اللواء ماهر الى أنه تم رفع درجات الاستعداد بمكتب بعثة القرعة بمطار جدة الدولي؛ لاستقبال حجاج البعثة وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم.

وفى السياق ذاته، أعلن اللواء ماهر ، وصول أول فوج من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة؛ وذلك عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج، مشيرا إلى أنهم سيمضون 5 أيام بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وأضاف اللواء ماهر أن مسئولى بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة قاموا بتوزيع “وجبة المدينة” التى استحدثتها البعثة هذا العام، وزجاجات مياه معدنية من أفخر الأنواع على الحجاج بمجرد وصولهم إلى فنادق إقامتهم، والتى تقع جميعها بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.

أ ش أ

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