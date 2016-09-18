الجيش الإسرائيلي ينفي قيامه بقصف مواقع للجيش السوري

نفى الجيش الإسرائيلي التقارير الواردة من سوريا حول قيام طائرات من سلاح الجو بقصف مواقع للجيش السوري في منطقة القنيطرة ردا على الاعتداءات الصاروخية المنطلقة من سوريا باتجاه إسرائيل.

وذكر ذلك راديو “صوت إسرائيل” اليوم الأربعاء, مشيرا إلى أن القذيفتين الصاروخيتين اللتين تم إعتراضهما من قبل نظام “القبة الحديدية” وتم اطلاقهما مساء أمس باتجاه هضبة الجولان لم تسقطا أصلا في الاراضي الاسرائيلية.

وكانت مصادر صحفية سورية قد أفادت أن الغارة استهدفت محيط بلدة خان أرنبه في ريف القنيطره متهمة اسرائيل بدعم التنظيمات الإرهابية.

أ ش أ