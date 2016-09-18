أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«MBC» تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

Google+ Print
«MBC» تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها «MBC» تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

أبرز إعلاميين “group MBC”

كتبت – إنجي لطفي

تحتفل مؤسسة “group MBC” بمرور 25 عامًا على تأسيسها، اليوم الأحد، في تغطية خاصة تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وعلمت ONA من مصادرها، أن الاحتفالية يُشارك في تغطيتها إعلاميين وإعلاميات القناة، حيث يشارك كل من شريف عامر، أكرم حسني، هشام عاصي، الفنان أيمن وتار، والشيف حسن.

ويشارك من الإعلاميات كل من :” سهام صالح، إيمان أبو طالب، هبة الأباصيري، ياسمين سعيد، سمر يسري، وإيمان رياض”.

وتدور الاحتفالية حول أبرز محطات مؤسسة MBC، بالإضافة إلى فقرات حوارية بين المذيعين عن البرامج التي قدموها، آمالهم وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة.

وتقرر نقل بث مباشر لاحتفالية من بيروت، تُذاع على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً مع نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا