«MBC» تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

كتبت – إنجي لطفي

تحتفل مؤسسة “group MBC” بمرور 25 عامًا على تأسيسها، اليوم الأحد، في تغطية خاصة تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وعلمت ONA من مصادرها، أن الاحتفالية يُشارك في تغطيتها إعلاميين وإعلاميات القناة، حيث يشارك كل من شريف عامر، أكرم حسني، هشام عاصي، الفنان أيمن وتار، والشيف حسن.

ويشارك من الإعلاميات كل من :” سهام صالح، إيمان أبو طالب، هبة الأباصيري، ياسمين سعيد، سمر يسري، وإيمان رياض”.

وتدور الاحتفالية حول أبرز محطات مؤسسة MBC، بالإضافة إلى فقرات حوارية بين المذيعين عن البرامج التي قدموها، آمالهم وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة.

وتقرر نقل بث مباشر لاحتفالية من بيروت، تُذاع على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً مع نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي.