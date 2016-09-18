«دبي الخيرية» تقدم كسوة العيد لـ1200 أسرة

وزعت جمعية دبي الخيرية كسوة عيد الأضحى المبارك على 1200 أسرة منهم 280 أسرة يتيم من الأيتام الذين تكفلهم الجمعية داخل الدولة، بقيمة إجمالية تصل إلى 223 ألف درهم.

ويشمل التوزيع الذي يتزامن مع توزيع المساعدات الشهرية للأسر المسجلة في الجمعية الملابس الرجالية والنسائية والحقائب اليدوية.

وقال أحمد مسمار، أمين سر جمعية دبي الخيرية إن هذه التوزيعات من الجمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فرصة لإيصال الدعم والمساعدة للآخرين وملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها، مثمناً مساعدات أهل الخير من المحسنين والشركات.