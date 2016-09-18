موزة الأكرف..إنجازات تقنية

تعشق التحدي منذ صغرها، والتفرد والتغلب على الصعوبات، هذه الميزة كانت الدافع الرئيسي لخوضها غمار دراسة تقنية المعلومات، ومنذ بداية مسيرة عملها في هذا المجال اعتمدت الإتقان كمبدأ رئيسي في شتى جوانب العمل.

موزة الأكرف، رئيس تقنية المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي، إحدى القيادات الوطنية، تخرجت في جامعة الإمارات من كلية العلوم، تخصص علوم الحاسب الآلي، وضربت أفضل الأمثلة للمرأة الإماراتية المبدعة والمكافحة، ما انعكس إيجابياً على مسيرتها التي بدأت في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

ومن ثم عملها في مؤسسة حكومة دبي الذكية، ونظراً إلى مجهوداتها الواضحة، تم اختيارها للالتحاق بـ«برنامج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد القادة الشباب»، وتم استقطابها في هيئة كهرباء ومياه دبي كخبير الاستراتيجية والحوكمة في 2010.

وأسهمت الأكرف في تطوير جوانب العمل الاستراتيجي في المجال التقني في الهيئة عبر تبني أفضل الممارسات العالمية التي مكنت القطاع من تلبية كل متطلبات العمل الحكومي عبر خلق بيئة تتوفر فيها كل مقومات الإبداع، والتميز، الأمر الذي انعكس على مستويات الأداء وكفاءة الأعمال.

وفي 2014 تم تعيينها رئيس تقنية المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي، لتستكمل مسيرة الإنجازات والريادة في هذا المجال، فمن خلال قيادتها للقطاع حققت الهيئة نجاحات كبرى على المستوى المحلي والـــعالمي، من أبرزها اكتمال التحول الذكي لجميع خدمات الهيئة خلال سنة واحدة منذ إطلاق استراتيجية التحول الذكـــي التي أطلقـــــها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

إضافة إلى مساهمتها في رقمنة العمليات التي تسهم في زيادة سعادة المتعاملين، ودورها في خوض الهـــيئة مجال الطائرات من دون طيار عبر إطلاق مبادرة «سرب» للطائرات الروبوتية التي تستخدم لخدمات البنية التحتية لإمارة دبي، وتسخير حلول إنترنت الأشياء لخدمات الهيئة.

كما تم اختيارها في 2015 لتترأس لجنة البنية التحتية الذكية من قبل «دبي الذكية» والتي تم تشكيلها لدعم وتنسيق الجهود والاستثمار في مشاريع المعلومات والاتصالات في دبي.

إنجازات الأكرف التقنية متعددة وحـــصدت الكثير من الجوائز منها: جائزة أفضل قيادي حكومي لتقنية المعلومات 2016، وجائزة «أفــــضل خـــدمة حكــومية عبر الهاتف المحمول» في قطاع البيئة ضمن فعاليات القمة العالمية للحـكومات 2014 و2015.

وجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2014 و2015 عن فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، كذلك حصدت كأس «بناة المدينة» عن مبادرة «الفريق الأحمر» ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2015، وجائزة أفضل شراكة حكومية عن مبادرة «تم» للفريق الأحمر بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصــلات، وبلدية دبي، ومؤسسة محــــمد بن راشد للإســـكان ضمن جائزة حمدان بن محـــمد للحكـــومة الذكية.

ومن خلال جــــهودها وفريق العمل في الهيئة حصـــلت «ديوا» على رسالة الالتزام بمعايير الآيزو (ISO27037: 2012) في التقنيات الأمنية وضمان سلامـــة وموثوقية الأدلة الرقـــمية، وعلـــى الجائزة العالمية لإدارة المخــاطر في فئــــة استراتيجـــية إدارة المـــخاطر للأمن الإلكتـــروني للعام 2016 والتي ينـــظمها معهد إدارة المخاطر في بريطانيا.