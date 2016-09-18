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اليوم.. أول ظهور لـ«الغندور» على «95 FM» الشعبي

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اليوم.. أول ظهور لـ«الغندور» على «95 FM» الشعبي اليوم.. أول ظهور لـ«الغندور» على «95 FM» الشعبي

خالد الغندور – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي خالد فتوح، رئيس راديو 95 FM الشعبي لـONA، إن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومنتخب ، يبدأ اليوم الأحد، أولى حلقات برنامجه الجديد “الكورة في ملعبك”، المُذاع على “95 FM الشعبي”.

وأوضح فتوح، أن البرنامج يُذاع يوميًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة من الواحدة وحتى الثالثة ظهرًا .

وأكد فتوح لـONA، أن “الكورة في ملعبك” سيكون أحد أبرز البرامج الرياضية في الوسط الإعلامي بعد التجهيز له جيدًا بصورة مغايرة عن البرامج السابقة، حيث اتفقت مع الغندور على مجموعة من التصورات التي تحترم عقلية المستمع، وتبعده عن التعصب والجهل الرياضي بما تقدمه من فقرات تساعد المستمع على زيادة حصيلته التثقيفية الرياضية، وتراعي البحث عن صدق المعلومة دون إثارة بلبلة أو افتعال مشكلات.

وأشار رئيس راديو 95 FM الشعبي، أن فقرات البرنامج تتضمن عدة مسابقات بجوائز مالية وعينية، تحفيزًا للمستمع وتقديرًا لدوره المهم في إرساء مبدأ “التشجيع بروح رياضية”.

 

 

 

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