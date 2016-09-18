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استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة تستعد لسفر السيسي إلى نيويورك

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استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة تستعد لسفر السيسي إلى نيويورك استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة تستعد لسفر السيسي إلى نيويورك

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، استراحة رئاسة الجمهورية، استعدادًا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، في مستهل زيارة تستمر 4 أيام.

وتأتي زيارة السيسي إلى نيويورك، للمُشاركة في فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفاد مراسلنا.

وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، فيما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، بالكلاب البوليسية، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وسط تشديدات أمنية مكثفة .

تأتي مشاركة الرئيس في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيمانًا من بأهمية تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية، التنموية، والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي .

ومن المقرر أن يُلقي السيسي، بيان مصر أمام الجمعية العامة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يستعرض – خلال الفاعليات – مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلًا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط .

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