أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يغادر لنيويورك للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

Google+ Print
الرئيس السيسى يغادر لنيويورك للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس السيسى يغادر لنيويورك للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة

>كتب ــ محمود عبد الغنى

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى متجها إلى نيويورك، للمشاركة فى أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التى تعقد فى مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

 

ويلقى الرئيس كلمة أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء، يتناول فيها مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، وموقف مصر إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط .

   

كما يشارك الرئيس فى عدد من الاجتماعات الهامة بالأمم المتحدة، على رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات فى الشرق الأوسط يوم الأربعاء القادم، والتى ستركز على الوضع فى سوريا وليبيا، برئاسة رئيس وزراء نيوزيلاندا وحضور الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى، بالإضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين، والذى سيتناول سبل التوصل لحلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة.

 

ويترأس السيسى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى التى تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة، لمناقشة تطورات الأوضاع فى جنوب السودان، وذلك فى ضوء تولى مصر لرئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال شهر سبتمبر الجارى، كما يترأس اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، والذى يناقش نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية باريس حول تغير المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر التى ستعقد فى مراكش خلال شهر نوفمبر القادم.

 

ويجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاءات مهمة، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع الرئيس الفرنسى ورئيسة وزراء بريطانيا والعاهل الأردنى والرئيس الفلسطينى وأعضاء من الكونجرس وشخصيات مؤثرة فى الحزبين الديمقراطى والجمهورى وهيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية ودونالد المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية.

   

كما يلتقى الرئيس مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الأمريكية، ومن بينها شركة جنرال إليكتريك  ومجلس رجال الأعمال المصرى والأمريكى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر خلال الفترة المقبلة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى