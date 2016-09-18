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أوباما يطلع على تطورات انفجار نيويورك

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أوباما يطلع على تطورات انفجار نيويورك أوباما يطلع على تطورات انفجار نيويورك

الرئيس الأمريكي – بارك أوباما

أطلع فريق الأمن القومي الأمريكي الرئيس باراك اوباما الموجود حاليا في واشنطن على تطورات الانفجار الذي وقع في منطقة تشيلسي بمدينة نيويورك مساء السبت.

وقال البيت الابيض ان مسئولي الأمن القومي سيواصلون ابلاغ اوباما بتطورات الوضع في نيويورك. يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعرف بعد سبب الإنفجار غير أن مصدر أمني قال ان عبوة ناسفة من الممكن ان تكون قد انفجرت في سلة قمامة او بالقرب منها.

ومن ناحية أخرى، وقال مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد في مؤتمر انتخابي في كلورادو سبرينجز مساء السبت ان انفجارا وقع قبيل إقلاع طائرته من نيويورك ولم يعرف بعد تطورات الانفجار ووصف ترامب امام حشد من أنصاره ما يحدث في العالم وفي الولايات المتحدة بانه امر رهيب. وتعهد بان يكون حازما وأكثر ذكاء ويقظة في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

أ ش أ

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