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انفجار يهز حي تشيلسي في مانهاتن الأمريكية وإصابة ما لا يقل عن 29

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انفجار يهز حي تشيلسي في مانهاتن الأمريكية وإصابة ما لا يقل عن 29 انفجار يهز حي تشيلسي في مانهاتن الأمريكية وإصابة ما لا يقل عن 29

الشرطة الأمريكية

قالت السلطات في مدينة نيويورك الأمريكية إن انفجارا هز حي تشيلسي في مانهاتن مساء السبت مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 29 شخصا وأضافت إنها تحقق في الحادث بوصفه عملا إجراميا ليس له صلة بشكل مباشر بأي تنظيم إرهابي.

وبحسب رويترز قال بيل دي بلازيو رئيس بلدية نيويورك إن المؤشرات الأولى تقول إن الانفجار كان متعمدا. وأضاف أنه يجري التعامل مع مكان الانفجار خارج شارع رئيسي بمنطقة راقية في إحدى أكثر المناطق ازدحاما بنيويورك كمسرح للجريمة.

ولكنه قال إنه ليس هناك دليل على وجود “تهديد موثوق به ومحدد” للمدينة. وأضاف “لا نرى صلة بالإرهاب.”

وقال “من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث.نعتقد أنه كان متعمدا. هناك تحقيق كامل يجري.”

وقال مصدر في إنفاذ القانون إن تحقيقا أوليا أشار إلى أن الانفجار وقع في صندوق للقمامة ولكن لم يتم بعد تحديد السبب. وقال قائد قسم العمليات الخاصة في إدارة شرطة نيويورك على تويتر “تم اكتشاف قنبلة ثانية محتملة” في نفس المكان العام.

وقالت محطة(سي.إن.إن) إن مصادر إنفاذ القانون تعتقد أن قنبلة بدائية الصنع سببت الانفجار.

 

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