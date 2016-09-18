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سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 18/9/2016 مقابل الجنيه المصري

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سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 18/9/2016 مقابل الجنيه المصري سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 18/9/2016 مقابل الجنيه المصري

اليوم في ، ما زالت تواجه أسواق الذهب في جمهورية مصر العربية حالة من عدم الإستقرار وذلك نتيجة المتغيرات الإقتصادية وإرتفاع العملات داخل السوق السوداء، حيث يواصل المعدن النفيس سلسلة من الإرتفاعات المتواصلة على الرغم من الركود الواضح في المبيعات داخل محلات الصاغة إلا أن ذلك لم يؤثر على نسبة الإرتفاع، حيث أكد التجار أن هناك حالة من عدم الثبات في سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري.

ومع بداية التداول اليوم في الأسواق تواصل الذهب حالة من الإستقرار الواضح في قيمة البيع والشراء وعزوف المواطنين عن الإقبال بشكل واضح وملموس وذلك بسبب الغلاء الواضح في قيمة العيارات المختلفة لأسعار الذهب.
سعر الذهب اليوم

يواصل الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الإستقرار الواضح وتراجع في نسبة الإقبال من المواطنين، الأمر الذي دفع بعض الأزواج من الإستغناء عن الشبكة من أجل اتمام الزواج، حيث لوحظ تراجع نسبة العرض والطلب الأمر الذي ينذر بخسائر مادية للتجار في مصر وذلك بسبب تكدس الذهب وعدم الإقبال عليه، حيث بدأ الكثير من الأزواج بإهمال الشبكة وسط رفع سقف المستلزمات في قائمة الزواج.
سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 18 سبتمبر 2016

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بعد الإنخفاض بقيمة 100 قرش “1جنيه” عند بداية البيع والشراء في محلات الصاغة وذلك في مختلف العيارات المدرجة ادناه، ويتوقع التجار انخفاض الأسعار بشكل نسبي وذلك نتيجة تراجع الإقبال على الشراء.

    سعر بيع عيار 14 بقيمة 308 جنيها.
    سعر بيع عيار 18 قيمة 396 جنيها.
    سعر بيع عيار 21 قيمة 462 جنيها.
    سعر بيع عيار 24 قيمة 528 جنيها.
    سعر جنيه الذهب 3759 جنيهاً.

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