دراسة: خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد عند النساء بعد انقطاع الطمث

ذكر تقرير نشره موقع "Web MD" أن خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع مستويات الكولسترول وارتفاع ضغط الدم يزيد مع انقطاع الطمث ووصول المرأة لسن اليأس.

ويقول الأطباء إن أمراض القلب والسكتة الدماغية تتفاقم وتكون فرصة ظهورها كبيرة فى السنوات القليلة التى تسبق سن اليأس. وأجريت هذه الدراسة على نحو 1500 امرأة للبحث عن أسباب وآثار تصلب الشرايين. واستغرقت هذه الدراسة على النساء نحو 10 أعوام لتغطى فترة ما قبل انقطاع الطمث.

ودرس الباحثون خصيصا العوامل التى تعزز خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والتى شملت صاحبات الخصر الواسع، وارتفاع مستويات الدهون فى الدم (الدهون الثلاثية)، وانخفاض الكولسترول "المفيد" HDL وارتفاع نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه العوامل تسمى "متلازمة الأيض" والتى تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2، وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن السيدات صاحبات البشرة البيضاء بعد انقطاع الطمث تنخفض لديهم مستويات الكولسترول HDL، أما صاحبات البشرة السوداء فيكون الأمر لديهن أفضل بعد سن اليأس فيشهدن تباطؤا فى تطور متلازمة التمثيل الغذائى.