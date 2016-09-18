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مرتضى يسرد ' رؤية ' بالحج فزعته قبل مواجهة الوداد

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مرتضى يسرد ' رؤية ' بالحج فزعته قبل مواجهة الوداد مرتضى يسرد ' رؤية ' بالحج فزعته قبل مواجهة الوداد

شعر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالفزع بسبب رؤية في المنام جاءته قبل مباراة الفريق أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا.

وسرد رئيس الزمالك تفاصيل الرؤية: "كنت مقيمًا بفندق مواجه للكعبة قبل أداء مناسك الحج، ثم جاءتني رؤية أن هناك فريق أحبه، سيخسر بنتيجة 2-1".

وأضاف خلال استضافته بقناة صدى البلد: "أسرعت بالاتصال بإسماعيل يوسف،

وأبلغته بضرورة التنبيه على مؤمن سليمان بالاستعداد جيدًا لمواجهة الوداد، ومشاهدة كل مباريات الفريق المغربي، وعدم الاستهانة باللقاء".

واستدرك: "قبل السفر، كان الزمالك، وقع اتفاقية توأمة مع نادي الجزيرة الإماراتي".

وأتم مرتضى منصور ضاحكًا: "الرؤية صدقت على الفريق الإماراتي، حيث خسر أمام أهلي دبي بنفس النتيجة في مباراة السوبر بملعب الدفاع الجوي".

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