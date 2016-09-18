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الأهلي يكشف دور ' نيدفيد ' في تجاوز عقبة الدراويش

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الأهلي يكشف دور ' نيدفيد ' في تجاوز عقبة الدراويش الأهلي يكشف دور ' نيدفيد ' في تجاوز عقبة الدراويش

كشف أحمد أيوب المدرب العام للأهلي دور اللاعب الشاب كريم نيدفيد في مباراة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.

وشارك "نيدفيد" في الشوط الثاني بديلاً لوليد سليمان، وساهم في فوز الأهلي بهدف سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء.

وأوضح أحمد أيوب: "نيدفيد لاعب مميز للغاية، ولديه مزايا تكتيكية، نجح الجهاز الفني في استغلالها في الشوط الثاني أمام الإسماعيلي".

وأضاف عبر قناة الأهلي: "نيدفيد يمتاز بإجادة تسلم الكرة في عمق الملعب، والتحرك بها للأمام".

وواصل: "الجهاز الفني أراد الاستفادة من هذه الميزة، واستغلال المساحات الواسعة في خط وسط الإسماعيلي، الذي اندفع هجوميًا في الشوط الثاني، ونجح نيدفيد في أداء المهام المطلوبة".

وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن الدفع بأكرم توفيق في الدقائق الأخيرة، لتنشيط خط الوسط بعد شكوى عمرو السولية من إصابة عضلية.

وخاض أكرم توفيق أول مباراة بقميص الأهلي بعد الانضمام إليه من صفوف إنبي.

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