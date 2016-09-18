مرتضى يكرر: عودة الغندور للجنة الحكام = انسحاب الزمالك من الدوري

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري، في حال عودة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة.

وقال مرتضى بلهجة حادة: "الغندور صفحة وانتهت، ولا مجال لعودته مجددًا للجنة الحكام، وإلا الزمالك لن يشارك في بطولة الدوري".

وكان مرتضى قد أكد انسحاب الزمالك من الدوري حال تعيين جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام.

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "الغندور ظلم الزمالك كثيرًا، ولم أتدخل في قرار تعيينه، بل تم سؤالي بصفتي رئيسًا للجنة الأندية بشأن المفاضلة بينه وبين أحمد الشناوي".

وأوضح: "اخترت الغندور، لأنني لاحظت أن أحمد الشناوي تحليلاته لأداء الحكام في القنوات الفضائية غير محايدة، ثم فوجئت أن الغندور جاء لتصفية حسابات".

وواصل: "هناك خلافات قديمة بيني وبين الغندور، وللعلم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، كانت أول قراراته توجيه جواب شكر له، لذا فهو صفحة وانتهت".

وأتم مرتضى منصور: "كان لي تحفظ على تعيين 3 حكام هم محمود عاشور ومحمود البنا وجهاد جريشة، فمن حق أي ناد في العالم الاعتراض على تعيين حكم بعينه، ولكن ليس من حقنا المطالبة بتعيين حكم بعينه".