الشناوي: الحلم اقترب.. أتمنى مواجهة ريال مدريد

يؤمن أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر أن حظوظ فريقه باتت قوية للغاية في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وصرح الشناوي عبر قناة صدى البلد: "الحلم اقترب، آخر فريق للزمالك، وصل لكأس العالم للأندية، البطولة تم إلغائها".

وأضاف الحارس الدولي: "أتمنى بالطبع مواجهة ريال مدريد، لقد حصلت على الدوري مرة، والكأس مرتين، وينقصني بطولة أفريقيا".

وواصل: "اللاعبون تعاهدوا على الفوز باللقب الأفريقي، واعتبار المباراة النهائية حياة أو موت أيًا كان المنافس".

ووضع الزمالك قدمه الأولى في نهائي دوري الأبطال بالفوز على الوداد البيضاوي برباعية نظيفة في برج العرب.

وأشار الحارس الدولي الشاب إلى أن تتويج الزمالك ببطولة أفريقيا ومشاركته في مونديال الأندية، سيمنحه فرصة للاحتراف في ناد أوروبي كبير.

وعن حقيقة مفاوضاته للانتقال إلى الأهلي، أتم الشناوي: "لم يتحدث معي أحد بشكل شخصي، وهذه قصة قديمة، وقمت بتغيير لون سيارتي من الأحمر إلى الرمادي لإنهاء أي تكهنات".