مرتضى يؤكد: نهائي دوري الأبطال سيكون في برج العرب.. وأتمنى ملء المدرجات

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن اتفاقه مع مسؤولي استاد برج العرب والأمن على إقامة نهائي دوري الأبطال حال تأهل فريقه رسميا باستاد برج العرب.

وفاز الزمالك برباعية نظيفة على الوداد في الملعب ذاته بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال مرتضى عبر قناة (صدى البلد) يوم الأحد: "اتفقنا مع الأمن على إقامة النهائي حال تأهلنا إن شاء الله في برج العرب".

وأضاف "أتمنى أن يكون الاستاد ممتليء عن آخره بالجماهير.. وقادرون على أن نوزع استمارات وبطاقات التشجيع على أي عدد".

وتابع "سنعلن الأحد في بيان عن إجراءات استخراج هذا الكارنيه من نادي الزمالك".

وكان الزمالك قد قرر بيع تذاكر مباريات فريقه الإفريقية للمشجعين من خلال بطاقة يستصدرها من النادي نفسه بعد تقديم عدة مستندات شخصية.