مرتضى يؤكد عدم نيته في ترشيح أمير بانتخابات إدارة الزمالك

نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نيته في وجود أكثر من ابن له في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال مرتضى عبر قناة صدى البلد: "لا يمكن أن يترشح أحمد مرتضى وأمير مرتضى وأميرة مرتضى في الانتخابات حال نويت الترشح في الدورة المقبلة".

وأضاف "أثق في قدرتي على النجاح في الانتخابات المقبلة للزمالك لأنني أعمل يوميا في النادي وأرى نتاج عملي".

وكرر "لن يحدث أن يدخل أكثر من ابن لي في الانتخابات.. فرد واحد فقط، رغم أن أحمد مرتضى كان في مجلس إدارة معين قبل وجودي لكنه حصل على أصوات أكثر مني".

وشدد مرتضى على أن نجله الثاني أمير يخدم النادي من الخارج ويقوم بتحمل تكاليف انتقالاته خارج مصر مثلما يخدم عمرو الجنايني من الخارج أيضا.