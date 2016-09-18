1.8 مليون راكب لـ«قطار المشاعر» خلال الحج

بلغ عدد المستفيدين من "قطار المشاعر" خلال موسم حج 1437هـ 1.855.872 راكب لـ 1757 رحلة منفذة داخل المشاعر المقدسة لـ 15 قطار على مدى 6 أيام بعدد ساعات عمل بلغت 105 ساعة. وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء بأنَّه بناء على بيانات هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة فإنّ "قطار المشاعر" نفذ ابتداءً من مساء يوم الثامن من ذي الحجة حتى ظهر يوم عرفة كمسار للتصعيد 239 رحلة من منى إلى عرفات استفاد منها 300.600 حاج، بينما بلغتْ رحلات الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة والتي بدأت بعد مغيب يوم عرفة 124 رحلة استفاد منها 310.000 حاج، وبلغتْ عدد الرحلات المنفذة صباح العيد من مزدلفة إلى منى 132 رحلة، استفاد منها 270.000 حاج، فيما بلغت الرحلات المُنفذة في نفس اليوم عبر مسارات مختلفة بين المشاعر 1.018 رحلة استفاد منها 975.272 حاجاً.

يذكر أن عدد القطارات الحالية لـ"قطار المشاعر" يبلغ 17 قطاراً تقطع المشاعر على مدار الساعة، ويبلغ طول القطار الواحد 300 متر، ويوجد فيه 60 باباً، إضافة إلى 168 شاشة، ويشتمل على 12 عربة. فيما يستوعب كل قطار 3500 حاج، ويبلغ عدد الحجاج المنقولين خلال الساعة الواحدة نحو 72 ألف حاج، إلى جانب وجود 72 شاشة في جميع المحطات، و60 بوابة إلكترونية للمداخل الرئيسة لمحطات القطار.