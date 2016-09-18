عشان تتمتع بصحة جيدة.. تجنب 4 عادات قبل الذهاب للعمل

العمل من الأمور التى تصيب الأفراد بالملل من تكرار المواقف والنتائج، فدائما الروتين الذى نعيشه يصيبنا ببعض الأمراض سواء العضوية أو النفسية، يذكر تقرير نشره موقع "cheatsheet" أربع عادات من الضرورى تجنب القيام بها قبل الذهاب إلى العمل حتى تتمتع بحياة صحية، وتكون قادرا على صد كثير من الأمراض.

وكما جاء فى التقرير تتضمن هذه العادات الآتى:

1- الابتعاد عن الحمام الدافئ فى الصباح.. ويكون من الأفضل أخذ "دش" بارد للانتعاش، لكن الحمام الدافئ المشبع بالبخار المتصاعد يجعل عضلات الجسم فى حالة من الاسترخاء.

2- عدم تصفح البريد الإلكترونى فى الصباح.. الجميع يكون مذنب فى حق نفسة عندما يبدأ يومه بتصفح البريد الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى فى الصباح، فهذا يجعل الشخص فى ضغط عصبى مع أول دقائق فى اليوم، ويمكن تجنب ذلك عندما نقرر أن يكون فصح البريد فى المكتب.

3- القيام بتحضير ملابس اليوم الجديد من المساء، فدائما الارتباك وإحداث فوضى فى الساعات الأولى من الصباح تجعل الجسم فى حالة من التوتر والانزعاج.

4- توقف عن تناول الكربوهيدرات المكررة فى الصباح مثل "الخبز، الجبن، المخبوزات، الكيك" واستبدالها بالبروتين والخضروات.