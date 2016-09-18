تقرير في الجول - بالفيديو.. هل يفي شيكابالا بوعده لباسم مرسي في وجود مؤمن سليمان؟

"استعد يا باسم.. أنا قادم وعليك فقط بمرمى المنافسين" كان هذا حديث محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك إلى باسم مرسي مهاجم الفريق قبل عودته للفريق الأبيض.

ففي ديسمبر الماضي قرر شيكابالا قطع إعارته مع الإسماعيلي مع رغبة الزمالك في استعادته، في الوقت الذي حفز فيها قائد الفريق زملائه وشدد على باسم بأنه سيساعده على تسجيل مزيد من الأهداف.

وقت عودة شيكابالا كان باسم مرسي يعاني في الموسم الماضي من قلة التهديف، فقد ظل 13 مباراة دون أن يسجل ثم عاد باسم وسجل هدفين متتاليين قبل أن ينقطع خمس مباريات، لكن في النصف الثاني من الموسم عاد للتسجيل.

لم يصنع شيكابالا أي هدف لباسم مرسي في النصف الثاني من الدوري الموسم الماضي.

كما أن شيكابالا صنع أربعة أهداف هامة لباسم مرسي منهم ثلاثة في وجود مؤمن سليمان المدير الفني. وهذا ما يستعرضه FilGoal.com.

- الاتحاد

بدأ شيكابالا في تنفيذ وعده لباسم مرسي بداية من مباراة الاتحاد في ربع نهائي كأس مصر بعد أن صنع الهدف الثاني والفوز لباسم مرسي.

- الأهلي

وكانت المكافأة الكبرى من شيكابالا لباسم مرسي هي صناعة هدفين ضمن ثلاثية الزمالك في نهائي كأس مصر تحت قيادة مؤمن سليمان.

فمرر شيكابالا بينية متقنة إلى باسم مرسي خلف دفاع الأهلي ليسجل الأول، كما حصل النجم الأعسر على ركلة جزاء سددها الثاني بنجاح في الشباك.

- الوداد

رابع الأهداف التي صنعها شيكابالا وكانت أيضا في وجود مؤمن سليمان. هو الهدف الثالث للزمالك في رباعيته ضد الفريق الأحمر.

وأرسل شيكابالا ركلة حرة رائعة لرأس باسم مرسي ليسجل الهدف الثالث.