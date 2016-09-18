الزمالك يجدد للشناوي وجنش وباسم قبل موقعة الإياب أمام الوداد

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه بصدد تجديد عقود ثلاثة من نجوم الفريق قبل مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى خلال استضافته بقناة صدى البلد: "سأقوم بتجديد عقود أحمد الشناوي وجنش وباسم مرسي قبل سفر الفريق إلى المغرب نهاية الأسبوع الجاري".

وأكد رئيس الزمالك أنه لا يمانع احتراف الشناوي بأحد الأندية الأوروبية، مضيفًا: "لم أقف أمام احتراف عمر جابر ومحمد عبد الشافي رغم حاجة الفريق لهما".

وبسؤاله عن التخوف من انضمام أحمد الشناوي إلى الأهلي، رد مرتضى منصور: "لاعبو الزمالك يعرفون من صنع اسمهم، الشناوي كان يلعب للنادي المصري مع الاحترام لجماهيره وإدارته والجهاز الفني".

واستدرك: "ولكن الشهرة الكبيرة جاءت بوجوده في الزمالك، وكذلك أيمن حفني الذي انضم للزمالت بترشيح من حلمي طولان، والآن الكل يتحدث عنه، بعدما كان مختفيًا في ليبيا".

وواصل: "كذلك باسم مرسي تعاقد معه إسماعيل يوسف من الإنتاج الحربي، وأصبح من هدافي الدوري الممتاز".

وأشار رئيس الزمالك في ختام تصريحاته إلى أنه رفض احتراف مصطفى فتحي لأن العرض المالي كان ضعيفًا، مقارنة ببيع رمضان صبحي لستوك سيتي مقابل 6 مليون يورو.