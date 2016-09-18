مرتضى يتحدث عن مؤمن ' الأفضل من فيريرا ' وموهبة شيكابالا وأبو ريدة الزمالكاوي

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أفضل من جوزفالدو فيريرا المدرب البرتغالي الأسبق.

وحصد فيريرا الثنائية المحلية الموسم قبل الماضي فيما توج مؤمن سليمان بكأس مصر بعد أن بدأ المسيرة من مباراة نصف النهائي وفاز على الإسماعيلي ثم الأهلي.

وقال مرتضى عبر قناة (صدى البلد): "مؤمن أفضل من فيريرا 100 مرة.. وفيريرا أسوأ مدرب تعاقد معه الزمالك لأنه كاذب".

وأضاف "يبدو أن مؤمن لن يرحل وأثق في نجاحه وسيتطور ويقدم أفضل مما نراه".

وشدد منصور على أن مؤمن سليمان لم يتحدث عن راتبه مع الفريق.

وأوضح "مؤمن يحصل على 5 آلاف دولار فقط، والجهاز المعاون أيضا لم يناقش رواتبهم.. وكل هذا سيتم تعديله بالتأكيد، والنادي به أموال كثيرة".

شيكابالا

ووجه مرتضى منصور رسالة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق الذي تألق في المباريات الأخيرة خاصة بعد هدفه الأول في الوداد.

وقال منصور: "شيكابالا ومستقبله متعلق في يديه وقدميه وعقله.. هو صاحب قراره، بعد أن دخل غرفة الإنعاش الكروي وكان يتخذ قرارات خاطئة حاولنا تقويمه".

وأضاف "طالبني شيكابالا بأن أمنحه حقنة الثقة التي أعطيتها لمحمد إبراهيم، وأقول له أول طريق عودتك هو أن تعرف قدر موهبتك".

وتابع "إذا علم قدر موهبته سيقلص من وزنه ويركز أكثر، وهذا بالفعل ما بدأ يفعله".

اتحاد الكرة

وأكد منصور على دعمه لاتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع الجميع باستثناء شخصين.. وكان قد صرح مسبقا أنهما حازم الهواري وسحر الهواري.

وأردف "أبو ريدة علاقتي به جيدة جدا وهو من صمم زجاج أحد مباني النادي.. لأنه زمالكاوي في الأصل".

وتابع "علاقتي بحازم إمام جيدة وكان هو رقم 1 بالنسبة لأصواتنا ومعه خالد لطيف.. أيضا منحنا صوتنا لمجدي عبد الغني ووائل جمعة رغم عدم نجاح الأخير".

وشدد منصور على أن علاقته بحازم إمام جيدة للغاية ويتحدثان سويا باستمرار.