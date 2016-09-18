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رئيس البرلمان الليبى يؤكد للمبعوث الأممى لدى بلادة الالتزام بعملية الحوار

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رئيس البرلمان الليبى يؤكد للمبعوث الأممى لدى بلادة الالتزام بعملية الحوار رئيس البرلمان الليبى يؤكد للمبعوث الأممى لدى بلادة الالتزام بعملية الحوار

>أ ش أ

كشف عبد الله العتامنة، المستشار السياسى لرئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، أن الأخير أكد خلال اللقاء الذى عقده بالقاهرة مع المبعوث الأممى إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن البرلمان مازال ملتزما بعملية الحوار والاتفاق السياسى وتنفيذ بنوده بكل دقة.

 

وقال العتامنة - فى تصريح لقناة سكاى نيوز بالعربية، يوم السبت- إن رئيس البرلمان الليبى أكد دعم دور الجيش الوطنى الليبى وانتصاراته وإبعاده عن أية تجاذبات سياسية ورفض محاولات تغيير لنتائج عملية البرق الخاطف التى سيطر فيها الجيش على الحقول النفطية الليبية.

 

وأوضح العتامنة، أن من بين تلك الالتزامات التصويت على الاتفاق فى البرلمان وإدراجه فى إعلان دستورى جديد وكذلك منح الثقة للحكومة حال إقرارها.


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