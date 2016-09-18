أوبرا وينفري تنتصر قضائياً

تغلّبت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري Oprah Winfrey على استئناف في دعوى قضائية تتهمها بانتهاك حقوق الملكية العائدة لعلامة تجارية، بسبب استخدام أوبرا عبارة "اون يور باور" "Own Your Power" (امتلك قوتك) في مجلّتها التي تحمل اسمها، وعلى شاشات التلفزيون، وفي مواقع على الإنترنت ومواقع للتواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل قالت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، في مانهاتن Manhattan، إنّ المدّعية سيمون كيلي- براون و شركتها "أون يور باور كوميونيكيشنز" " On Your Power Communications" لم تثبتا أنّ استخدام وينفري لعبارة "اون يور باور" أثار تشويشاً لدى الناس. وأضافت

المحكمة أنّ العبارة ليست علامة مميّزة؛ ولذلك افتقرت إلى حماية العلامات التجارية المستقلّة.

وأعربت محامية كيلي بروان، باتريشيا لورنس- كولاراس، عن اندهاشها بما حدث قائلة: "أنا مندهشة لأنني لا يمكنني التوفيق بين أحكام سابقة للمحكمة وبين هذا القرار"، وأضافت أنها ستبحث مع موكلتها الخيارات القانونية المتاحة.

ويؤيد هذا القرار الذي صدر يوم الجمعة 16 سبتمبر/أيلول حكماً مماثلاً أصدره قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن بول كروتي في مارس آذار 2015.