بالفيديو: Collateral Beauty يجمع كيت ونسليت وإدوارد نورتون وناعومي هاريس لإنقاذ ويل سميث

شارك النجم ويل سميث Will Smith طوال مسيرته مع أفلام الحركة بإنقاذ العشرات من أجمل نجمات السينما الأمريكية، وعندما اختار أن يقدم بطولة فيلم درامي يقوم على قصة مريض نفسي يحتاج لأصدقائه للخروج من الإكتئاب، وجد بانتظاره النجمات كيت وينسلتKate Winslet وناعومى هاريس Naomie Harris وكيرا نيتلىKira Naitli والمبدع إدوارد نورتونEdward Norton، ضمن أحداث الفيلم المنتظر " Collateral Beauty" .

التريلر الرسمي الأول للفيلم جمع 2 مليون مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام، ويبدأ بهذه الكلمات "نحن هنا لنتواصل معاً... فالحب، والوقت، والموت، هذه الأشياء الثلاث تجمع كل البشر اللذين يعيشون على الأرض، فنحن نشتاق للحب ونتمنى أن يكون لدينا المزيد من الوقت، ونخشى دائمًا الموت".

وبعدها تتعاقب مشاهد نجوم العمل ويل سميث وكيت وينسلت، وكيرا نايتلي، وإدوارد نورتن، إلى جانب ناعومي هاريس، وهيلين ميرينHellen Mirin، وإنريك موركيانو جونيور، لنعرف أن البطل رجل أعمال ناجح يتعرض لحادث مأساوي ويصاب بالاكتئاب ويبدأ بكتابة رسائل عن الموت، ويتكاتف أصدقائه لعلاجه.

الفيلم المقرر عرضه مع موسم أعياد الكريسماس بمنتصف ديسمبر المقبل من تأليف ألان لووب، Allan Loeb وإخراج ديفيد فرانكل David Frankle.

شاهد الحب والموت والوقت بالتريلر الأول لفيلم Collateral Beauty



ويل سميث في الصدارة للأسبوع الثالث على التوالي